Хиндли выиграл 18-й этап «Джиро д’Италия», Закарин — 25-й

Австралийский велогонщик из команды Team Sunweb Джей Хиндли стал победителем 18-го этапа веломногодневки «Джиро Д’Италия». Он преодолел дистанцию за 6 часов 3 минуты и 3 секунды. Вторым стал британец Тао Гейган Харт из команды INEOS Grenadiers, который показал фактически идентичный результат. Тройку лучших замкнул испанец Пельо Бильбао, представляющий команду Bahrain McLaren. Россиянин Ильнур Закарин из команды ССС финишировал 25-м.

В общем зачёте лидирует голландец Вилко Келдерман из команды Sunweb. Далее располагаются Хиндли и Гейган Харт. Закарин в генеральной классификации находится на 18-м месте.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 18-й этап



1. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) — 6:06.03

2. Тао Гейган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) — +0.00

3.Пельо Бильбао (Испания, Bahrain-McLaren) — +0.46…

25. Ильнур Закарин (Россия, ССС-Team) — +26.45.

Общий зачёт после 18-го этапа

1. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – 77.46.56

2. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – +0.12

3. Тао Гейган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) —+0.15…

18. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +26.57.