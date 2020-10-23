Новый стикерпак от «Чемпионата» – «Тигр Чемп» уже в комментариях!

Представляем обновлённый стикерпак «Чемпионата» – задорный тигр Чемп ждёт вас в комментариях на сайте и в "Teлеграме". Тигр Чемп должен добавить разнообразие в повседневное общение пользователей «Чемпионата». Его образы отражают фразы ярких героев отечественного спорта, а также весь спектр эмоций болельщика.
«Приходя на «Чемпионат», наш пользователь не только получает эмоции, которыми наполнен спорт, но и имеет возможность выразить отношение к произошедшему. Стикеры уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому мы рады, что тигр Чемп теперь будет присутствовать в наших комментариях. Стикерпак вышел ярким и самобытным, поэтому уверен, что он отлично впишется в повседневную жизнь пользователей «Чемпионата», — прокомментировал новинку управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.
Для отрисовки мы обратились к одному из лучших художников, создающих стикеры для команды VK, Валерию Матюхину, автору популярных наборов «Моаи Стоун» и «Голубь Михаил».
«Оранжевая полосатая молния несётся по полю, ловко обыгрывает соперников и забивает мяч в ворота. Трибуны ликуют!
Путь от простого наброска до полноценного набора занял десятки часов, но все они пролетели незаметно, т.к. рисовать такого ловкого, сильного и харизматичного тигра, который всей душой любит гонять мяч по полю, было одно удовольствие», — говорит Валерий.
Специально для наших читателей мы разыграем несколько футболок с нанесением любого из стикеров с Чемпом по выбору победителя и наборы наклеек со всеми стикерами. Следите за нашими социальными сетями в Instagram, VK и Telegram, условия розыгрыша появятся там до конца недели.
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