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Ирландец Сэм Беннетт стал победителем 4-го этапа «Вуэльты»

Ирландец Сэм Беннетт стал победителем 4-го этапа «Вуэльты»
Другие / Велоспорт 0

Ирландский гонщик Сэм Беннетт из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем четвёртого этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». На финишной прямой Беннетт опередил бельгийца Йеспера Филипсена из команды UAE-Team Emirates и итальянца Якуба Марецко из CCC Team, занявших второе и третье места. Российский гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал 35-м с временем победителя.

В общем зачёте лидирует словенец Примож Роглич. Власов – 23-й.

Велошоссе. «Вуэльта Испании». 4-й этап. Гаррай – Эхеа-де-лос-Кабальерос, 191,7 км

1. Сэм Беннетт (Ирландия, Deceuninck-Quick Step) – 3:53.29
2. Яспер Филипсен (Бельгия, UAE-Team Emirates) – то же время
3. Якуб Марежко (Италия, CCC) – то же время
35. Александр Власов (Россия, «Астана») – то же время

Общий зачёт после 4-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 16:30.53
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – отставание 0.05
3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.13…
23. Александр Власов (Россия, «Астана») – +5.42.

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