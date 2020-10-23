Ирландец Сэм Беннетт стал победителем 4-го этапа «Вуэльты»

Ирландский гонщик Сэм Беннетт из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем четвёртого этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». На финишной прямой Беннетт опередил бельгийца Йеспера Филипсена из команды UAE-Team Emirates и итальянца Якуба Марецко из CCC Team, занявших второе и третье места. Российский гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал 35-м с временем победителя.

В общем зачёте лидирует словенец Примож Роглич. Власов – 23-й.



Велошоссе. «Вуэльта Испании». 4-й этап. Гаррай – Эхеа-де-лос-Кабальерос, 191,7 км

1. Сэм Беннетт (Ирландия, Deceuninck-Quick Step) – 3:53.29

2. Яспер Филипсен (Бельгия, UAE-Team Emirates) – то же время

3. Якуб Марежко (Италия, CCC) – то же время

35. Александр Власов (Россия, «Астана») – то же время

Общий зачёт после 4-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 16:30.53

2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – отставание 0.05

3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.13…

23. Александр Власов (Россия, «Астана») – +5.42.