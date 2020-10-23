Ирландец Сэм Беннетт стал победителем 4-го этапа «Вуэльты»

Ирландский гонщик Сэм Беннетт из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем четвёртого этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». На финишной прямой Беннетт опередил бельгийца Йеспера Филипсена из команды UAE-Team Emirates и итальянца Якуба Марецко из CCC Team, занявших второе и третье места. Российский гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал 35-м с временем победителя.
В общем зачёте лидирует словенец Примож Роглич. Власов – 23-й.
Велошоссе. «Вуэльта Испании». 4-й этап. Гаррай – Эхеа-де-лос-Кабальерос, 191,7 км
1. Сэм Беннетт (Ирландия, Deceuninck-Quick Step) – 3:53.29
2. Яспер Филипсен (Бельгия, UAE-Team Emirates) – то же время
3. Якуб Марежко (Италия, CCC) – то же время
35. Александр Власов (Россия, «Астана») – то же время
Общий зачёт после 4-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 16:30.53
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – отставание 0.05
3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.13…
23. Александр Власов (Россия, «Астана») – +5.42.
- 23 октября 2020
-
19:26
-
19:12
-
16:49
-
16:22
-
16:11
-
14:37
-
10:23
-
09:00
- 22 октября 2020
-
20:33
-
18:34
-
17:38
-
17:16
-
15:30
-
00:55
-
00:32
- 21 октября 2020
-
22:02
-
21:44
-
20:33
-
20:03
-
19:49
-
18:53
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:44
-
17:20
-
15:48
-
14:26
-
11:23
- 20 октября 2020
-
23:22
-
21:43
-
19:13
-
19:02
-
17:43
-
14:30