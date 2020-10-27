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Чемпионка ОИ Фалла: FIS подвергает спортсменов чрезвычайному риску

Чемпионка ОИ Фалла: FIS подвергает спортсменов чрезвычайному риску
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в личном спринте Майкен Касперсен Фалла выразила мнение, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) подвергает спортсменов риску, поскольку не стремится вносить коррективы в утверждённый календарь Кубка мира. Напомним, сезон-2020/2021 начнётся в конце ноября в Руке (Финляндия).

«Меня беспокоит, каким будет сезон. Считаю, регулярный календарь без изменений – это грубо и немного наивно со стороны FIS. Они подвергают нас, спортсменов и персонал, чрезвычайному риску.

Мы будем путешествовать по многим местам, где высок риск заражения, например по аэропортам. Мы на фоне ослабления иммунитета посетим достаточно много аэропортов. Это беспокоит меня больше всего», — приводит слова Фаллы VG.

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