«Лос-Анджелес Доджерс» впервые с 1988 года стал чемпионом MLB

«Лос-Анджелес Доджерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Рейс» и стал победителем Мировой серии — финала Главной лиги бейсбола (MLB). Серия до четырёх побед завершилась со счётом 4-2 в пользу «Доджерс».
“Лос-Анджелес Доджерс» в седьмой раз в истории выиграл Мировую серию. Последний раз «Доджерс» выигрывали трофей в 1988 году.
MLB — профессиональная спортивная бейсбольная организация в Северной Америке, являющаяся одной из четырёх профессиональных спортивных лиг в США и Канаде. 30 команд разбиты на две лиги — Американскую и Национальную, они, в свою очередь, разделены на три дивизиона — Восточный, Центральный и Западный. Две лиги функционировали как обособленные юридические лица с 1901 и 1876 года соответственно, а в 2000 году были объединены в одну спортивную организацию.
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