Опубликован список претендентов на звание «Спортсмен года» и «Спортсменка года» в России

Трёхкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве гимнастка Ангелина Мельникова претендуют на победу в номинации «Спортсменка года», сообщается на сайте Национальной спортивной премии.
В номинации «Спортсмен года» на награду претендуют трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников, серебряный призёр Олимпиады 2016 года гимнаст Никита Нагорный и двукратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов.
На победу в номинации «Тренер года» претендуют Дмитрий Дорофеев (конькобежный спорт), Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика) и Анатолий Забелин (спортивная гимнастика). Номинантами на награду «Эпоха в спорте» являются Татьяна Тарасова (фигурное катание), Александр Кузнецов (велоспорт) и Марк Ракита (фехтование).
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