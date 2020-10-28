Евгений Трефилов объяснил, почему скрыл факт госпитализации

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов признался, что его всё-таки госпитализировали с коронавирусом. Напомним, ранее сообщалось, что Трефилова госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией, после чего сам специалист опроверг эту информацию.

По словам Трефилова, он скрыл факт госпитализации по той причине, что не хотел, чтобы за него переживали.

«Я приучен к строгой дисциплине и, как бы что ни думал, лишнего стараюсь не говорить. В данном случае, пожалуй, перестарался, не хотел, чтобы все сильно волновались.

Сейчас мне перепроверяют все анализы. Врачи говорят, что болезнь может пройти в лёгкой форме, но проблема в том, что у меня было много операций, это повышает риск осложнений. В общем, не до шуток, но сейчас чувствую себя хорошо, даже температуры особо нет. Только непривычно, что все вокруг в защитных костюмах, как космонавты.

В любом случае я сдаваться не собираюсь! И желаю всем — берегите себя и своих близких!» — цитирует его «Р-Спорт».