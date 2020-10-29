Чемпионка мира Герасименя: если вернусь в Беларусь — окажусь за решёткой

Чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр белоруска Александра Герасименя предположила, что её арестуют, если она вернётся в Беларусь.

Напомним, в августе Герасименя подписала открытое письмо белорусских спортсменов с требованием признать недействительными выборы президента страны, на которых победил Александр Лукашенко. В настоящее время спортсменка находится в Вильнюсе.

«Мы все верим в победу, верим, что всё это закончится. Вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется.

Я понимаю, что на данный момент, скорее всего, я не смогу вернуться. Я понимаю, если вернусь, то, вероятно, окажусь за решёткой, поскольку в стране сейчас правовой дефолт. Но я верю, что всё это скоро закончится и через несколько месяцев я буду дома», — приводит её слова «РБК-Спорт».