Елена Никитина победила на Кубке России по скелетону

Скелетонистка Елена Никитина стала победительницей Кубка России, который проходит на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи.

По сумме двух попыток Никитина показала время 1 минута 53,86 секунды. Серебряную медаль завоевала Юлия Канакина (1.54,47), третье место досталось Алёне Фроловой (1.54,75).

Кубок России станет заключительным отборочным турниром на этапы Кубка мира. Первый этап Кубка мира стартует 20 ноября в Латвии.

27-летняя Елена Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира (2016), трёхкратная победительница (2013, 2017, 2020) и серебряный призёр (2019) чемпионатов Европы, обладательница Кубка мира по скелетону (сезон-2018/2019).