И. о. главы РУСАДА обрушился с критикой на звёзд британского спорта

Исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов раскритиковал Team Sky, велокоманду, с которой Брэдли Уиггинс выиграл «Тур де Франс» в 2012 году, и Nike Oregon Project, где на протяжении шести лет тренировался знаменитый легкоатлет Мо Фарах.

«У других стран есть большие проблемы с допингом — Team Sky, кенийская лёгкая атлетика, Nike Oregon Project, — но их судят не так (как российских спортсменов. — Прим. «Чемпионата»). С одной стороны, нас подозревают в том, что мы изменили данные Московской лаборатории. А теперь мы слышим, что доктор Team Sky потерял один ноутбук, разбил второй и у него «нет доступа» к жёсткому диску на третьем. Правильно ли это?

Всех российских спортсменов называют обманщиками. А Фарах, Уиггинс и Крис Фрум по-прежнему герои?» — приводит слова Буханова Daily Mail.