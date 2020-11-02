Информатор ВАДА Степанова: в России нас убьют и скажут, что это несчастный случай

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), российская легкоатлетка Юлия Степанова рассказала, что боится возвращаться на родину, так как опасается за свою жизнь. Вместе с мужем, бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым, спортсменка последние шесть лет проживает в США.

«Пока Путин — президент России, нам небезопасно ехать в Россию. Путин назвал меня иудой. А что ещё он может сказать? Конечно, для него я иуда. Потому что говорю правду, а он хочет скрыть её, хочет обмануть. Конечно, для него я иуда.

Подруга спросила меня: «Если ты поедешь в Россию, что с тобой будет?» Я сказала, что они, вероятно, убьют нас и скажут, что это несчастный случай. В ответ на это моя подруга уточнила: «Почему ты думаешь, что они не могут убить тебя здесь, в Америке?» А я сказала, что, если они убьют нас здесь, в Америке, американцы будут расследовать это дело, и весь мир узнает правду. Но если они убьют нас в России, русские будут расследовать это дело и скажут, что это несчастный случай.

Я не чувствую себя героем, я просто рада, что говорю правду и меня больше не тяготит этот груз лжи.

Изменилась ли ситуация с допингом в России? Мы не знаем. Нелегко изменить менталитет. Русский менталитет — это жульничество», — приводит слова Степановой Evening Standard.