Глава ВАДА: мы отлично подготовились к слушанию дела против РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что возглавляемая им организация очень хорошо подготовились к слушаниям в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Дело будет рассмотрено в CAS 2–5 ноября в смешанном формате. Часть представителей российской стороны будет находиться в Москве и примет участие в онлайн-конференции. В Лозанне на слушаниях также будут представители РУСАДА, в том числе непосредственно в CAS будут работать адвокаты.



«ВАДА отлично подготовилось к этому слушанию. С нетерпением ждём возможности ясно и справедливо изложить нашу позицию комиссии CAS. По-прежнему убеждён, что исполком ВАДА дал правильную рекомендацию по этому делу в декабре прошлого года», — приводит слова Баньки пресс-служба ВАДА.

РУСАДА направило апелляцию после того, как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.