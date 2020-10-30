Глава ВАДА: мы отлично подготовились к слушанию дела против РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что возглавляемая им организация очень хорошо подготовились к слушаниям в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Дело будет рассмотрено в CAS 2–5 ноября в смешанном формате. Часть представителей российской стороны будет находиться в Москве и примет участие в онлайн-конференции. В Лозанне на слушаниях также будут представители РУСАДА, в том числе непосредственно в CAS будут работать адвокаты.
«ВАДА отлично подготовилось к этому слушанию. С нетерпением ждём возможности ясно и справедливо изложить нашу позицию комиссии CAS. По-прежнему убеждён, что исполком ВАДА дал правильную рекомендацию по этому делу в декабре прошлого года», — приводит слова Баньки пресс-служба ВАДА.
РУСАДА направило апелляцию после того, как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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