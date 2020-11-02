Информатор ВАДА Виталий Степанов: в России продолжают смотреть на нас как на предателей

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов, который вместе с женой Юлией стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выразил мнение, что ситуация с допингом в России не изменилась после расследований ВАДА.
«Мы сделали свою часть работы, чтобы выявить проблему. В России продолжают смотреть на нас как на предателей, мы не знаем, изменилось ли что-то, но мы так не думаем.
У антидопингового движения по-прежнему много проблем почти во всех странах мира, включая Россию и Соединенные Штаты. И, к сожалению, будет ещё много чистых спортсменов, которых смогут обманом лишить их честных мест на Олимпийских играх. Но надеюсь, что шаг за шагом система совершенствуется.
Работая в РУСАДА, чувствовал себя идиотом, потому что думал, что был частью команды, созданной, чтобы исправить ситуацию с допингом. Затем я понял, что являюсь частью большого механизма, который не верит в чистый спорт. Им нужны медали — как можно больше медалистов в как можно большем количестве видов спорта, особенно олимпийских.
В мире есть более серьёзные проблемы, но мы всегда за правду как семья и продолжаем бороться за правду. В этой борьбе есть некоторые результаты», — приводит слова Степанова Evening Standard.
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