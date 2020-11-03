«Божественно прекрасна!» Пользователи оценили новое фото Мамун с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото с отдыха, который она проводит на Мальдивах. На фотографии она купается в море на фоне заката.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Божественно прекрасна!»

«Русалочка».

«Я так тебя люблю».

Мамун проводит отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.