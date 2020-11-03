«Божественно прекрасна!» Пользователи оценили новое фото Мамун с отдыха на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото с отдыха, который она проводит на Мальдивах. На фотографии она купается в море на фоне заката.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Божественно прекрасна!»
«Русалочка».
«Я так тебя люблю».
Мамун проводит отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.
Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.
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