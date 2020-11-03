Гандболистки «Ростова-Дон» на выезде обыграли ЦСКА в матче чемпионата России

Сегодня, 3 ноября, ЦСКА принимал «Ростов-Дон» в матче чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась победой гостей со счётом 26:25.

В начале матча левый полусредний ЦСКА Елена Михайличенко неудачно покинула площадку из-за травмы. Московский клуб испытывал сложности в атаке — за восемь минут матча на счету ЦСКА был всего один гол. На перерыв команды ушли при счете 12:16 в пользу «Ростова-Дон». На протяжении второго тайма ростовский клуб часто оставался в меньшинстве. На последних секундах ЦСКА сократил отставание в счёте до одного мяча, однако «Ростову-Дон» удалось сохранить преимущество.

В субботу, 7 ноября, «Ростов-Дон» в матче седьмого тура Лиги чемпионов на своём поле примет датский «Эсбьергом».