Три российских спортсмена дали показания в CAS по делу о санкциях ВАДА

Три российских спортсмена дали показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о четырёхлетних санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против российского спорта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
Рассмотрение дела о санкциях ВАДА против российского спорта проходит в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.
«Суд заслушал трёх российских спортсменов. Сессия вопросов-ответов длилась около получаса. У спортсменов интересовались, повлияет ли пропуск Олимпиады или выступление на ней без национального флага на их моральное и материальное состояние, должны ли невиновные спортсмены подвергаться коллективной ответственности», — сообщил источник.
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