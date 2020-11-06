Буханов: суд ВАДА и РУСАДА не имеет аналогов в истории. Решение тоже станет историческим

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что судебное разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и РУСАДА является историческим процессом.

Вчера, 5 ноября, в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу ВАДА и РУСАДА. Решение объявят до конца текущего года. Если CAS примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.

«Прошедшие четыре рабочих дня были довольно сложными, другого сложно было ожидать. Не могу раскрывать подробностей слушаний, скажу только, что наши представители изложили свои аргументы, теперь перед арбитрами будет стоять невероятно сложная задача.

Процесс не имеет аналогов в истории, и решение по нему, какое бы оно ни было, тоже станет историческим. Мы надеемся, что арбитры примут во внимание наши аргументы и вынесут справедливое решение», — цитирует Буханова ТАСС.