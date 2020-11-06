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Женская сборная России по гандболу осталась без стадиона на ЧЕ-2020

Женская сборная России по гандболу осталась без стадиона на ЧЕ-2020
Другие / Гандбол 0

Арена во Фредериксхавне больше не является местом проведения матчей женского чемпионата Европы по гандболу. Такое решение на фоне пандемии коронавируса приняли муниципальные власти. Об этом сообщает «Гандбол. Быстрый центр», ссылаясь на dhf.dk.

Напомним, во Фредериксхавне должна была сыграть сборная России, которая выступит в одной группе с командами Швеции, Чехии и Испании.

«Грустно, что мы должны отказаться от Фредериксхавна в качестве города — участника чемпионата Европы. Теперь ведём поиски другой арены, которая примет матчи турнира. Ситуация, без сомнения, серьёзная. Но, думаю, у нас хватит ресурсов для достойного проведения ЧЕ-2020», — сказал глава Датской федерации гандбола Пер Бертельсен.

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин—2020 пройдёт в Дании и Норвегии с 3 по 20 декабря. Игры будут проводится в Хернинге, Ставангере, Тронхейме и Осло. Предварительный раунд будет сыгран в Хернинге, Фредериксхавне и Тронхейме, основной раунд — в Хернинге и Ставангере. Финал состоится 20 декабря в Осло.

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