Лыжница Матвеева рассказала, как заразилась коронавирусом на 40-й неделе беременности

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте Наталья Матвеева рассказала, как заразилась коронавирусом на 40-й неделе беременности. Матвеева стала мамой в октябре, сына назвали Максимом, он появился на свет в роддоме для заражённых коронавирусом.

«Заразилась я, как мне кажется, от мужа. Он приехал с очередных сборов ночью, а утром поднялась температура. Я сразу поняла, что что-то не так, быстро собралась и уехала к маме. Мы пробыли вместе всего часов шесть, но, видимо, я всё равно успела заразиться.

Спустя десять дней пропали запахи. Я сделала тест — а он положительный. Больше никаких симптомов не было: ни кашля, ни температуры. Даже запахи через четыре дня вернулись. Но всё равно поначалу было ощущение, что мир рушится. У меня ведь шла 40-я неделя беременности…

Это наш первый ребёнок, естественно, мы очень волновались и заранее готовились к его появлению. Заключили контракт с роддомом, выбрали врача, мечтали, как Витя будет забирать нас с сыном… Но коронавирус всё перечеркнул. Единственный роддом в Москве, который принимает беременных с коронавирусом, — это 15-й. Туда меня и отвезли на «скорой».

Когда Максим появился на свет, мне его показали только издалека и сразу унесли. Так положено. Но уже на вторую минуту после рождения мне сделали его фотографию. И дальше мы каждый день разговаривали с педиатром по видеосвязи, она мне его показывала, присылала фотки… Кормить грудью запрещено, естественное вскармливание мы налаживали уже дома после выписки.

Спустя два дня Максима перевели в инфекционную больницу. Потому что в «красной» зоне нет условий для скрининга и полноценного обследования новорождённых. А я должна была оставаться на карантине в роддоме, пока не пришли два отрицательных теста. Получилось, что меня выписали на пятый день после родов. А Максимке вирус вообще не передался, нам повезло. И когда ему исполнилось 10 дней, мы уже были дома. Витя в итоге забирал нас из роддома и больницы по отдельности. Но главное, что всё хорошо!» — цитирует Матвееву «Спорт-экспресс».