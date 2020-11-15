«Чемпионат» покажет матч Франция — Фиджи на Осеннем кубке наций по регби

Сегодня, 15 ноября, на Осеннем кубке наций по регби состоится один матч. На арене в Ване (Франция) встретятся сборные Франции и Фиджи.

«Чемпионат» покажет матч в прямом эфире. Начало запланировано на 18:15 мск.

В результате жеребьёвки в группу A попали сборные Англии, Грузии, Ирландии и Уэльса. В группе B сыграют команды Фиджи, Франции, Италии и Шотландии. Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций.



Планировалось, что в турнире сыграет сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша вошла Грузия. Матчи турнира пройдут на 8 аренах в Англии, Франции, Ирландии, Шотландии, Италии и Уэльсе.