«Чемпионат» покажет матч Франция — Фиджи на Осеннем кубке наций по регби
Сегодня, 15 ноября, на Осеннем кубке наций по регби состоится один матч. На арене в Ване (Франция) встретятся сборные Франции и Фиджи.
«Чемпионат» покажет матч в прямом эфире. Начало запланировано на 18:15 мск.
В результате жеребьёвки в группу A попали сборные Англии, Грузии, Ирландии и Уэльса. В группе B сыграют команды Фиджи, Франции, Италии и Шотландии. Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций.
Планировалось, что в турнире сыграет сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша вошла Грузия. Матчи турнира пройдут на 8 аренах в Англии, Франции, Ирландии, Шотландии, Италии и Уэльсе.
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