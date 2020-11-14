Гонов и Дмитриев завоевали медали чемпионата Европы по велоспорту на треке

В четвёртый день чемпионата Европы по велоспорту на треке в Пловдиве (Болгария) российские спортсмены завоевали две медали. Серебряным призёром в кейрине стал призёр Олимпийских игр россиянин Денис Дмитриев. Победу одержал немец Максимилиан Леви, третье место занял грек Сотириос Бретас.

В индивидуальной гонке преследования на 4000 м состоялся российский малый финал — заезд за бронзу: Лев Гонов опередил Александра Евтушенко на 2,080 секунды. Отметим, что результат Гонова (4.07,720) — это новый рекорд России в этой дисциплине. Чемпионом Европы стал португалец Иво Оливейра. Серебро — у Джонатана Милана из Италии.

Велотрек. Чемпионат Европы. Пловдив, Болгария

Мужчины. Индивидуальная гонка преследования. 4 000 м

1. Иво Оливейра (Португалия) – 4.08,116.

2. Джонатан Милан (Италия) – 4.08,772.

3. Лев Гонов (Россия)– 4.07,720.

4. Александр Евтушенко (Россия) – 4.09,800.

Кейрин

1. Максимилиан Леви (Германия).

2. Денис Дмитриев (Россия).

3. Сотириос Бретас (Греция)…

6. Александр Шарапов (Россия).