Сборная России стала второй в общекомандном медальном зачёте ЧЕ по велотреку

Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата Европы по велоспорту на треке, который завершился в Пловдиве (Болгария).
Российские велогонщики завоевали 13 наград (5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые). Победу одержали британцы, в активе которых 11 (6, 3, 2) медалей. На третьей позиции расположились итальянцы, выигравшие больше всех наград – 14 (3, 7, 4).
Три золота сборной России принесли Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва. Каждая завоевала по две награды высшей пробы: общую за выигрыш командного спринта, а также Войнова — за победу в индивидуальном спринте, Шмелёва – в гите на 500 м. Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышев первенствовали в командном спринте, а Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев и Александр Евтушенко – в командном преследовании.
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