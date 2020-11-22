«Чемпионат» покажет матч Шотландия — Франция на Осеннем кубке наций по регби

Сегодня, 22 ноября, на Осеннем кубке наций по регби на арене в Эдинбурге (Шотландия) встретятся сборные Шотландии и Франции.



«Чемпионат» покажет матч в прямом эфире. Начало запланировано на 18:15 мск.



В результате жеребьёвки в группу A попали сборные Англии, Грузии, Ирландии и Уэльса. В группе B выступают команды Фиджи, Франции, Италии и Шотландии. Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций.

В первом туре сборная Шотландия обыграла Италию со счётом 28:17. Матч Франция — Фиджи был отменён из-за положительных тестов на коронавирус у представителей Океании.

Планировалось, что на турнире выступит сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша вошла Грузия.