«Чемпионат» покажет матч Шотландия — Франция на Осеннем кубке наций по регби

Сегодня, 22 ноября, на Осеннем кубке наций по регби на арене в Эдинбурге (Шотландия) встретятся сборные Шотландии и Франции.
«Чемпионат» покажет матч в прямом эфире. Начало запланировано на 18:15 мск.
В результате жеребьёвки в группу A попали сборные Англии, Грузии, Ирландии и Уэльса. В группе B выступают команды Фиджи, Франции, Италии и Шотландии. Победители групп встретятся в финале Осеннего кубка наций.
В первом туре сборная Шотландия обыграла Италию со счётом 28:17. Матч Франция — Фиджи был отменён из-за положительных тестов на коронавирус у представителей Океании.
Планировалось, что на турнире выступит сборная Японии, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, команда отказалась от участия. Вместо Японии в состав участников розыгрыша вошла Грузия.
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