«Фильм на 95% состоит из моих воспоминаний» Вяльбе — о новой спортивной драме «Белый снег»

25 февраля на экраны кинотеатров выйдет фильм Николая Хомерики «Белый снег». Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и установила новый мировой рекорд.

Слоган фильма — «Стой на своём и никогда не сдавайся!»

Основную часть картины создателям повезло снять до начала карантина и закрытия внешних и внутренних границ: Хомерики успел завершить съемки в Магадане буквально за пару дней до введения строгих ограничений, а команда фильма вылетела в Москву на последнем самолёте. По планам, полностью завершить картину Хомерики должен был к апрелю 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 съёмки фильма были приостановлены на несколько месяцев и возобновились только в конце июня.



Весь съёмочный период глава ассоциации лыжных видов спорта России консультировала съемочную группу, подсказывая важные детали для сохранения биографичности и спортивной достоверности ленты. Вяльбе принимала участие и в написании сценария, а в процессе съёмок сидела буквально за спиной у режиссера, внимательно наблюдая за происходящим на экране.

Елена Вяльбе Фото: CG Planeta Inform

«Фильм на 95% состоит из моих воспоминаний о том, как всё на самом деле было. Наблюдая за съёмочным процессом, я где-то улыбалась, где-то даже плакала немного. Но что меня действительно поразило, так это атмосфера, которая царила на площадке, — очень добрая, душевная и даже какая-то семейная. За этот период мы все очень сплотились, сдружились, и я, конечно, была очень рада, что, несмотря на такую сложную ситуацию в мире, нам всё же удалось закончить кино практически тем же составом, каким мы его начинали.

Жаль, конечно, что не удалось всё снять одним махом и кому-то из команды пришлось покинуть проект, однако главное, что все живы и здоровы», — сказала Вяльбе.