Лыжница Татьяна Сорина выиграла вторую контрольную гонку на сборе в Финляндии

На сборе в Муонио (Финляндия) женская сборная России по лыжным гонкам провела вторую контрольную гонку. Участие в старте приняли и спортсменки из других команд. Победу одержала Татьяна Сорина. Второй среди россиянок стала Юлия Ступак, третьей – Анна Нечаевская.

Лыжные гонки. Контрольный старт. Женщины. 10 км коньковым ходом. Муонио, Финляндия

1. Татьяна Сорина (Россия) — 24.35,0.

2. Виктория Карл (Германия) — 24.44,2.

3. Дельфин Клодель (Франция) — 24.48,2...

7. Юлия Ступак (Россия) — 25.17,1...

10. Анна Нечаевская (Россия) — 25.29,6...

11. Наталья Непряева (Россия) — 25.36,7.

Сорина вчера, 21 ноября, выиграла гонку на 10 км классическим стилем. Наталья Непряева заняла второе место, Яна Кирпиченко стала третьей.