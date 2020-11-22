Лыжница Татьяна Сорина выиграла вторую контрольную гонку на сборе в Финляндии
На сборе в Муонио (Финляндия) женская сборная России по лыжным гонкам провела вторую контрольную гонку. Участие в старте приняли и спортсменки из других команд. Победу одержала Татьяна Сорина. Второй среди россиянок стала Юлия Ступак, третьей – Анна Нечаевская.
Лыжные гонки. Контрольный старт. Женщины. 10 км коньковым ходом. Муонио, Финляндия
1. Татьяна Сорина (Россия) — 24.35,0.
2. Виктория Карл (Германия) — 24.44,2.
3. Дельфин Клодель (Франция) — 24.48,2...
7. Юлия Ступак (Россия) — 25.17,1...
10. Анна Нечаевская (Россия) — 25.29,6...
11. Наталья Непряева (Россия) — 25.36,7.
Сорина вчера, 21 ноября, выиграла гонку на 10 км классическим стилем. Наталья Непряева заняла второе место, Яна Кирпиченко стала третьей.
Белов и Сорина выиграли контрольные гонки сборной России по лыжным гонкам
- 22 ноября 2020
-
12:50
-
11:54
-
11:11
-
09:51
-
09:00
- 21 ноября 2020
-
20:25
-
19:17
-
15:32
-
15:03
-
12:19
-
09:00
-
00:41
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
18:58
-
13:39
-
11:36
-
10:30
-
00:37
- 19 ноября 2020
-
23:01
-
22:05
-
21:16
-
20:16
-
18:55
-
16:34
-
16:34
-
15:24
-
14:15
-
13:01
- 18 ноября 2020
-
19:31
-
19:13
-
17:48
-
17:32
-
16:02
-
11:07
-
10:22
Партнерский контент