Лыжники Спицов и Собакарёв перенесли коронавирус

Российские лыжники Денис Спицов и Андрей Собакарёв перед началом Кубка мира перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«После сбора в Рамзау Денис переболел коронавирусом, у него было серьёзное лечение, он принимал антибиотики и три недели не тренировался. Совсем недавно он приступил к тренировкам, и те результаты, которые он показал на контрольных стартах, вселяют опредёленный оптимизм. Чуть меньше чем за десять дней он сумел выйти на такой уровень. Надеюсь на то, что к этапу Кубка мира в Давосе он будет в лучшем состоянии. А на Тур де Ски он должен обрести опредёленную боевую форму.

Что касается Собакарёва, в конце октября-начале ноября Андрей пропустил больше трёх недель, с этим и связаны его результаты," — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Спицов и Собакарёв не попали в итоговый состав сборной России на первый этап Кубка мира сезона-2020/21, который состоится с 27 по 29 ноября в Финляндии.