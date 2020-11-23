Бородавко рассказал, когда Большунов выйдет на пик формы

Старший сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, на какое время рассчитан выход на пик формы действующего обладателя Кубка мира Александра Большунова.

«Тур де Ски» начнётся 1 января 2021 года. Главным стартом сезона станет чемпионат мира в Оберстдорфе (Германия), который пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

«Самый главный старт сезона — это чемпионат мира, фактически вся подготовка и стратегия строятся на основе постепенного набора формы. Выход на пик формы рассчитан на „Тур де Ски“ и дальше уже будет удерживание формы. Что касается Натальи Непряевой, ожидается, что на пик формы она выйдет после „Тур де Ски", — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Также Бородавко рассказал, когда команда отправится на Кубок мира сезона-2020/2021, который стартует 27 ноября в Руке (Финляндия).

«Сегодня заканчиваются сбор и отборочные соревнования в Муонио, и завтра команда переезжает в Руку на этап Кубка мира. Часть спортсменов вернётся в Россию на внутренние соревнования. Перед тем как расселяться в Руке, будут пройдены тесты на коронавирус. Пока полного понимания, как всё будет проходить, нет. Сейчас прислали с Руке алгоритм действий в случае обнаружения положительного теста, думаю, всё будет не так строго, как это было в предварительном варианте. Каждый случай будет рассматриваться отдельно», — сказал Бородавко.