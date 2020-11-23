Ушёл из жизни Евгений Николко, тренер Алексея Немова

Федерация спортивной гимнастики России сообщила, что 23 ноября на 77-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР и России Евгений Григорьевич Николко. В конце октября он был госпитализирован с пневмонией.

«Евгений Григорьевич Николко был одним из основателей спортивной гимнастики в городе Тольятти. За время своей трудовой деятельности Евгений Григорьевич воспитал целую плеяду выдающихся гимнастов — заслуженного мастера спорта, мастеров спорта СССР и России, свыше 30 кандидатов в мастера спорта и спортсменов первого разряда. Его воспитанники становились чемпионами и призёрами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Главным результатом его многолетней работы явилась подготовка четырёхкратного олимпийского чемпиона — Алексея Немова», — говорится в некрологе на сайте ФСГР.

С 2005 по 2010 год Евгений Николко работал в Центре спортивной подготовки сборных команд России в должности старшего тренера мужской сборной России.