Вяльбе: Спицов болел сильнее всех. С поражением болел

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие Дениса Спицова в составе сборной России на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября. Ранее стало известно, что спортсмен пропустит соревнования из-за болезни.

«Спицов болел сильнее всех, с поражением болел, был на антибиотиках. Если сможет бежать в Давосе, то побежит в Давосе. Если кто-то яркий с российских стартов сможет бежать на «Тур де Ски» – мы обеспечим, мы открыты и всегда добираем. Такая возможность будет у того же Сергея Устюгова», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Вяльбе: главное, чтобы Устюгов не остался без «Тур де Ски»

В состав мужской команды вошли действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.