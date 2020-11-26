Вяльбе: проблемы Устюгова со здоровьем меня пугают

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие Сергея Устюгова в составе сборной России на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 27 по 29 ноября. Ранее стало известно, что спортсмен пропустит соревнования из-за болезни.

«Сергей – человек с непростым характером. Плюс ко всему у него систематические проблемы со здоровьем, которые меня пугают. Хотя назвать возрастным Устюгова, которому 28 лет, нельзя.

Ему надо поскорее сконцентрироваться только на лыжных гонках. В последнее время Устюгов неважно себя чувствовал. Была температура, целую неделю не тренировался. Отправили домой, будет теперь соревноваться в России», — приводит слова Вяльбе «Команда России».