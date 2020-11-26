Второй тест на коронавирус тренера Норвегии по лыжным гонкам дал отрицательный результат

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сдал второй анализ на наличие в организме коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. Об этом сообщает NRK.
Ранее сообщалось, что первый тест Носсума на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время сборная Норвегии находится в финском Куусамо, где завтра, 27 ноября, начнётся очередной сезон Кубка мира по лыжным гонкам. Таким образом, команда не будет снята с этапа.
«Очень рад. Конечно, за последние 24 часа сложилась непростая ситуация. Я сломал голову, думая о том, как так вышло. Я соблюдал все возможные меры предосторожности, как и моя семья. Так что не могу понять, как получился положительный тест.
Рад, что результат отрицательный. У меня нет и не было симптомов. Теперь сосредоточиваюсь исключительно на соревнованиях. Надеюсь, спортсмены тоже сделают это и оставят ситуацию позади», — сказал Носсум.
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