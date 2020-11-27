Клебо — первый в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Руке, Большунов — пятый
В Руке (Финляндия) проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. В квалификации спринта классическим стилем первое место занял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Его результат — 2.33,32. Вторым стал норвежец Эрик Вальнес (2.34,94), третьим — финн Йони Мяки (2.37,02).
В четвертьфинал соревнований вышли россияне: Александр Большунов (5-е место — 2.37,49), Глеб Ретивых (8-е — 2.40,81), Илья Семиков (17-е — 2.41,95), Иван Якимушкин (19-е — 2.42,68), Евгений Белов (24-е — 2.43,24), Андрей Мельниченко (25-е — 2.43,45),
Не смогли пройти отбор Ермил Вокуев (33-е — 2.45,00), Алексей Червоткин (44-е — 2.46,27), Илья Порошкин (47-е — 2.46,43).
Первые медали этапа Кубка мира в Руке будут разыграны сегодня, 27 ноября. Этап завершится 29 ноября.
Три российские лыжницы вышли в четвертьфинал спринта на первом этапе Кубка мира в Руке
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