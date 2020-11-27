Вальнес — о победе над Клебо: эта победа фантастическая на вкус

Выигравший первую гонку нового сезона в Кубке мира сезона-2020/2021 по лыжным гонкам норвежец Эрик Вальнес прокомментировал сенсационную победу в классическом спринте над соотечественником Йоханнесом Хёсфлотом Клебо, который четыре года подряд завоёвывал спринтерский Кубок мира.

Спринт классическим стилем проходил на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Кажется, что недавно я был маленьким мальчиком, который смотрел телевизор, а потом решил немного покататься на лыжах. Это мечта, огромная мечта.

Обыграл Клебо в том, в чём он лучший? Скажем так, я на самом деле верил, что знаю, как опередить его на финише. И сегодня мне это удалось. Эта победа фантастическая на вкус», — приводит слова Вальнеса NRK.