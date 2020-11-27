Поздняков: ОКР рассчитывает, чтобы санкции ВАДА не налагались на весь российский спорт

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, чего ожидает от рассмотрения иска Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Слушания дела прошли в начале ноября.

«Главное для нас — это санкции, которые могут затронуть деятельность ОКР и негативным образом повлиять на участие наших спортсменов в Олимпийских играх. Ряд основополагающих документов, и не только спортивных, с нашей точки зрения, в предлагаемых санкциях ВАДА был нарушен. Именно на этом мы и концентрировались в ходе слушаний.

Рассчитывает ли ОКР, чтобы все эти санкции не налагались на весь российский спорт? Да, совершенно верно.

Если, с точки зрения ОКР, будут ущемлены интересы нашей организации и возможные санкции будут касаться спортсменов, представляющих олимпийскую команду России, мы, безусловно, воспользуемся всеми доступными юридическими средствами, чтобы до конца отстаивать свою позицию. В том числе включая обращение в Федеральный суд Швейцарии», — приводит слова Позднякова РИА «Новости».