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Червоткин финишировал 2-м на этапе КМ в Руке. Большунов 3-й, Клебо выиграл забег

Червоткин финишировал 2-м на этапе КМ в Руке. Большунов 3-й, Клебо выиграл забег
Другие / Лыжный спорт 0

В Руке (Финляндия) завершилась гонка с раздельным стартом, победу в которой одержал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Алексей Червоткин пришёл к финишу вторым, третьим финишировал ещё один представитель России Александр Большунов.

Кубок мира. Первый этап. Рука (Финляндия). Мужчины.
Гонка с раздельным стартом. 15 км. Классический стиль.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34.04,6
2. Алексей Червоткин (Россия)— +15,2
3. Александр Большунов (Россия) — + 18,0…
7. Илья Семиков (Россия)— +33,2
8. Евгений Белов (Россия)— +37,7
9. Илья Порошкин (Россия)— + 42,3…
13. Иван Якимушкин (Россия)— + 56,2…
18. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.11,6…
21. Эрмил Вокуев (Россия)— + 1.14,6…
50. Глеб Ретивых (Россия) — + 2.14,2.

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