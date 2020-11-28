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Бородавко: Непряева просто немного не поверила в себя

Бородавко: Непряева просто немного не поверила в себя
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат женской индивидуальной гонки на 10 км на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Напомним, победу праздновала норвежка Тереза Йохауг. Россиянке Татьяне Сориной не хватило 0,1 секунды до бронзы. Наталья Непряева финишировала 5-й.

«Считаю, четвёртое место Сориной является очень хорошим результатом, всё-таки она после рождения ребёнка. В такой борьбе проиграть именитым лыжницам несколько десятых секунды дорогого стоит. Пятое место Натальи Непряевой тоже неплохо, надо учитывать все нюансы. Начало гонки было не самым быстрым, но хорошо провела вторую половину дистанции. Просто немного не поверила в себя», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».

Йохауг выиграла «разделку» на этапе КМ в Руке. Сорина — в 0,1 секунды от медали
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