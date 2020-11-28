Червоткин — о снятии Венг: не знаю, как можно просто так отступить

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал решение норвежки Хейди Венг сняться с мини-тура в Руке из-за страха заразиться COVID-19.
«Мне кажется, человек психологически не готов к такой атмосфере. Боится. Её можно, наверное, понять, но если оглянуться на проделанную при подготовке к сезону работу, то не знаю, как можно просто так отступить. Мне кажется, это неправильно.
Весной, когда всё началось, мне казалось, что всё это происходит где-то далеко, потому что моего окружения это не коснулось. Но когда осенью пошла вторая волна, у меня переболела девушка, у неё было 20-процентное поражение лёгких. Она лечилась дома. Слава богу, это не коснулось родителей, но среди друзей были заболевшие. И тут я уже начал переживать.
Пока, слава богу, всё меня обходит стороной — ни положительных тестов, ни симптомов. Это даже немного пугает. Кто-то, может, уже переболел, у них есть антитела, а я даже не могу сказать, есть ли они у меня, если я все-таки переболел бессимптомно. Но, повторюсь, по известным симптомам — потеря обоняния и так далее — ничего не было», — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».
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