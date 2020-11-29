Бородавко: не очень радостно, что Клебо начал выдерживать и дистанционные гонки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступления команды в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Александр Большунов в ходе пасьюта догнал стартовавшего первым Йоханнеса Клебо, но норвежец продержался за россиянином и опередил его на финише. В женской гонке Татьяна Сорина была самой удачливой в борьбе за место на пьедестале вслед за норвежкой Терезе Йохауг.
«Клебо попробовал со старта пойти сильно, на все деньги. Держал, держал, но потом подпустил соперников, ждал финишного рывка и выиграл гонку в своём стиле. Александр проявил свои сильные стороны, занял достойное второе место. Потенциальные лидеры уже понятны — Большунов и Клебо. Они проявили себя хорошо в гонках. Что для нас не очень радостно, потому что Клебо начал выдерживать и дистанционные гонки. Раньше он не выдерживал полную дистанцию, а сейчас не теряет. Это неприятно.
Все ждали результата от Сориной, она была неплохо готова. Первый этап показал, что она находится на высоком уровне, завоевала второе место. Хорошая готовность и подмога перед эстафетами.
Сейчас все находятся в одинаковой ситуации. У Артёма Жмурко тут был ложноположительный тест, а мы ехали с ним в одном автобусе. Сидели-ждали второго теста все. Хорошо, что господь миловал и мы прошли всё без проблем. Сейчас все здоровы», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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