Российские саночники стали бронзовыми призёрами в эстафете на первом этапе Кубка мира

Сборная России стала бронзовым призёром в эстафете на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходил в Иглсе (Австрия). За команду выступали Екатерина Катникова, Семён Павличенко и двойка Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.

Золото завоевала команда Германии. Всего 0,03 уступили победителям австрийские саночники.

Это единственная медаль российской команды на первом этапе Кубка мира. В мужских одиночных санях Павличенко и Роман Репилов замкнули топ-10, в соревнованиях женщин Катникова стала четвёртой. Двойки заняли 9-е и 10-е места.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Альтенберге (Германия) с 5 по 6 декабря.

Санный спорт. Кубок мира. 1-й этап. Иглс, Австрия

Эстафета

1. Германия — 2.09,742

2. Австрия — + 0,030

3. Россия — +0,121.