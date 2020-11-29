Российские саночники стали бронзовыми призёрами в эстафете на первом этапе Кубка мира
Сборная России стала бронзовым призёром в эстафете на первом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходил в Иглсе (Австрия). За команду выступали Екатерина Катникова, Семён Павличенко и двойка Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.
Золото завоевала команда Германии. Всего 0,03 уступили победителям австрийские саночники.
Это единственная медаль российской команды на первом этапе Кубка мира. В мужских одиночных санях Павличенко и Роман Репилов замкнули топ-10, в соревнованиях женщин Катникова стала четвёртой. Двойки заняли 9-е и 10-е места.
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Альтенберге (Германия) с 5 по 6 декабря.
Санный спорт. Кубок мира. 1-й этап. Иглс, Австрия
Эстафета
1. Германия — 2.09,742
2. Австрия — + 0,030
3. Россия — +0,121.
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