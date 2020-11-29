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Вяльбе — о результате Непряевой: это обозлит, и те проблемы, которые есть, она решит

Вяльбе — о результате Непряевой: это обозлит, и те проблемы, которые есть, она решит
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что произошло перед последним спуском гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке с Натальей Непряевой.

Вместе с подругой по сборной России Татьяной Сориной Непряева претендовала на медаль, но не сумела уйти на спуск вслед за соотечественницей, помешали шведские лыжницы. В итоге Непряева упала и финишировала только 10-й.

«Упали две шведки, она на них, сломала лыжу, причём едва ли не из лучшей своей пары. Теперь мы повезем её пары в Москву на перешлифовку. Если бы не падение, она, конечно, тоже боролась бы за медали. Наталья всегда отрабатывает финиш. Падением она, безусловно, разочарована, да и спринт не удался. Гонку с раздельным стартом классикой пробежала неплохо, но всё равно была вторая из наших, а она привыкла быть лидером. Но я думаю, что это хорошо, это обозлит, и те проблемы, которые есть сейчас, Непряева решит. Сердце у неё сильное, но есть проблемы с весом», — приводит слова Вяльбе Матч ТВ.

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