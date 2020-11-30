Шведские лыжницы обвинили друг друга в падении Непряевой в гонке преследования

Шведские лыжницы Линн Сван и Майя Дальквист прокомментировали падение россиянки Натальи Непряевой в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке. Напомним, Непряева упала в результате столкновения со Сван и Дальквист.

По мнению шведских лыжниц, в инциденте виновата их соотечественница Эбба Андерссон.

«Это была Эбба. Такого не должно происходить, когда несколько шведок борются за медали. Нужно помогать друг другу, а вместо этого мы уничтожаем друг друга. Я очень зла, потому что этого можно было избежать», — приводит слова Сван Expressen.

«Эбба сошла с трассы, и мы столкнулись. Я была прямо в канаве, думала, что всё сломала. Ничего не видела, в ушах и на лице был снег. Летела головой прямо в канаву и не думала, что лыжи остались целыми», — добавила Дальквист.

По мнению же Андерссон, виновата не она, а кто-то из её соотечественниц.

«Когда мы были на последнем спуске, никто не хотел идти первым. Это сделала русская, я пошла за ней. Затем, мне кажется, кто-то из шведок ударил меня по палке, и я, набрав большую скорость, была вынуждена соскочить с трассы, чтобы не наехать на русскую.

Я могла упасть сама, но успела сориентироваться. А девушки позади меня упали. Не думаю, что сделала что-то не так, и не беру на себя вину», — объяснила она.