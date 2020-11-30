Шведские лыжницы обвинили друг друга в падении Непряевой в гонке преследования

Шведские лыжницы Линн Сван и Майя Дальквист прокомментировали падение россиянки Натальи Непряевой в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Руке. Напомним, Непряева упала в результате столкновения со Сван и Дальквист.
По мнению шведских лыжниц, в инциденте виновата их соотечественница Эбба Андерссон.
«Это была Эбба. Такого не должно происходить, когда несколько шведок борются за медали. Нужно помогать друг другу, а вместо этого мы уничтожаем друг друга. Я очень зла, потому что этого можно было избежать», — приводит слова Сван Expressen.
«Эбба сошла с трассы, и мы столкнулись. Я была прямо в канаве, думала, что всё сломала. Ничего не видела, в ушах и на лице был снег. Летела головой прямо в канаву и не думала, что лыжи остались целыми», — добавила Дальквист.
По мнению же Андерссон, виновата не она, а кто-то из её соотечественниц.
«Когда мы были на последнем спуске, никто не хотел идти первым. Это сделала русская, я пошла за ней. Затем, мне кажется, кто-то из шведок ударил меня по палке, и я, набрав большую скорость, была вынуждена соскочить с трассы, чтобы не наехать на русскую.
Я могла упасть сама, но успела сориентироваться. А девушки позади меня упали. Не думаю, что сделала что-то не так, и не беру на себя вину», — объяснила она.
- 30 ноября 2020
-
10:18
-
09:39
-
09:31
-
01:02
-
00:50
-
00:06
- 29 ноября 2020
-
23:45
-
22:43
-
22:34
-
22:14
-
21:23
-
20:31
-
20:17
-
19:33
-
18:48
-
17:16
-
16:39
-
15:54
-
15:44
-
15:27
-
14:59
-
14:19
-
12:12
-
09:00
- 28 ноября 2020
-
23:49
-
21:00
-
20:30
-
20:14
-
18:41
-
18:21
-
17:17
-
16:05
-
15:30
-
12:50
-
12:16