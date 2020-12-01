Иверсен вслед за Клебо снялся с этапов Кубка мира

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен объявил, что не будет выступать на декабрьских этапах Кубка мира, и добавил, что пропустит «Тур де Ски» в январе. Ранее о снятии с декабрьских этапов Кубка мира объявил трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

«Поддерживаю позицию Йоханнеса. Я не буду участвовать в гонках до Рождества, а также пропущу «Тур де Ски».

Теперь у нас есть прекрасная возможность попробовать другой путь к чемпионату мира. Мы с Йоханнесом тренировались только последние шесть месяцев. Мы были в хорошей форме в Руке. Может, есть возможность ещё лучше подготовиться к завоеванию медалей на чемпионате мира.

В нынешней ситуации рисковать не стоит. Мне не хватает медали чемпионата мира, так что этой зимой нужно сосредоточиться на этом. Думаю, это понимают», — приводит слова Иверсена NRK.