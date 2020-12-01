Йохауг: Сорина сильно удивила, нужно за ней следить

Норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мнением о неожиданном прогрессе россиянки Татьяны Сориной, занявшей второе место на этапе Кубка мира в Руке.



«Сорина меня сильно удивила. Безумный прогресс. Любопытно видеть новые лица в лидерах. Может, Татьяна взлетела благодаря материнству, как это было у Бьорген? Знаю, что до этого она быстро прошла гонку в Муони, обыграв Непряеву. Не думаю, что это временный всплеск. Я должна остерегаться Сорину в будущем. Многие девушки получили импульс после беременности. Не знаю, можно ли назвать это частью её успеха и прогресса, но очевидно, что она стала сильнее. Нужно за ней следить», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Российская лыжница Татьяна Сорина заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке, проиграв норвежке Терезе Йохауг ровно 47 секунд.