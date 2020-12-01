Вылегжанин: Сориной нужно доказать, что медаль в Руке не случайность

Российский лыжник Максим Вылегжанин поделился мнением о втором месте Татьяны Сориной в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке, а также прокомментировал обвинения журналистов в применении россиянкой допинга.

«Конечно, спортсмену не могут быть приятны заявления о допинге. Сорина продемонстрировала отличный результат, и её поспешили сразу обвинить в допинге. В лыжах тестирование проводится после старта. Если хорошо бежишь, то обязательно проверяют перед началом следующего этапа. Татьяне нужно доказывать результатом. Бежать так же быстро и демонстрировать, что успех в Руке не был случайностью», — цитирует Вылегжанина RT.

Российская лыжница Татьяна Сорина пришла к финишу четвёртой на классической разделке, после чего стала второй в пасьюте в рамках мини-тура в Руке.