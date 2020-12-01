Анастасия Седова: когда РУСАДА закрыли, нас никто не тестировал

Российская лыжница Анастасия Седова рассказала, как ей приходилось проходить тесты на использование допинга в родном городе Сарове.

Город Саров является закрытым населённым пунктом, так как градообразующим предприятием является Российский Федеральный ядерный центр — разработчик и производитель ядерных боеприпасов. Саров закрыт для посещения иностранцами, поэтому ВАДА не имело возможности проводить исследования внутри города. Для этого Седовой приходилось покидать границы населённого пункта.

«Перед Олимпиадой мне пришлось выехать из города на час, сидеть в машине и ждать, ждать, ждать. Никто не пришёл, и тогда я поехала домой. Так было каждый день, пока национальные контролёры РУСАДА не приехали к нам в город. Но когда РУСАДА было закрыто, нас никто не тестировал», — цитирует Седову Dagbladet.

25-летняя лыжница — бронзовый призёр Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане, а также обладательница бронзовой награды на чемпионате мира—2019 в Зеефельде.