Сборная Швеции может сняться с этапов Кубка мира вслед за норвежцами

Сборная Швеции по лыжным гонкам может сняться с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене. Руководство команды собирается принять решение завтра, 2 декабря.

Напомним, ранее до Нового года с этапов Кубка мира снялась сборная Норвегии.

«Мы хорошо провели гонки в Руке. Соревноваться мог каждый. У нас отличная команда. Конечно, мы тоже хотим, чтобы нас видели. Это очень важно для спорта нашей страны. Но здоровье важнее всего, и мы должны проанализировать все за и против, прежде чем давать информацию о том, как это будет на самом деле. Есть много всего, что нужно взвесить», — цитирует главного тренера сборной Швеции Андерса Бюстрёма SVT.

«Мы работаем, продолжаем дискуссию и ожидаем, что завтра примем решение», — добавил менеджер команды Даниэль Фараус.

Представители сборной также уточнили, что решение сборной Норвегии никак не повлияет на решение команды из Швеции.