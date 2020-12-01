Шведский журналист — FIS: остановите Кубок мира, пока он не превратился в чемпионат России

Журналист шведского издания Expressen Томас Петтерссон прокомментировал новости, что сборная Норвегии официально объявила о снятии с этапов Кубка мира до конца 2020 года и что её примеру может последовать сборная Швеции. По мнению журналиста, FIS стоит задуматься о приостановке Кубка мира, поскольку в случае снятия скандинавских сборных в строю останется лишь одна сильная команда, а именно сборная России.

«В FIS есть нечто вроде неписаного правила, которое гласит: если в турнире принимают участие семь из 10 ведущих сборных, соревнование может иметь статус этапа Кубка мира. Это не официальное правило. Но все понимают, во что превратится Кубок мира без сборной Норвегии. Добавьте к этому сборную Швеции — и катастрофа обеспечена.

Тогда останется только чемпионат России. И это не эвфемизм для чего-то другого. Так сделай это сейчас, FIS, чтобы покончить со всеми страданиями», — написал журналист в статье на сайте издания.