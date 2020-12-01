Эмиль Иверсен высказался о решении сборной Норвегии сняться с Кубка мира до конца года

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал решение национальной команды отказаться от участия на этапах Кубка мира до конца 2020 года.



«Это непростое решение. Но думаю, что это и правильно, и целесообразно. И я бы не назвал эту меру слишком радикальной. В Швейцарии известно о множестве случаев заражений. Очевидно, что оставшиеся этапы завершить будет крайне непросто.



Следует ли Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказаться от проведения чемпионата мира? Мы считаем именно так, но что думает FIS, я не знаю. Им есть над чем подумать. Не буду ничего говорить насчёт того, что должны делать другие страны. Но мы бы хотели, чтобы пока ничего не проводилось», — приводит слова Иверсона VG.

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