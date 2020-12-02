Тренер Сориной рассказал, как отреагировал на статью про возможный допинг у Татьяны

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, прокомментировал статью шведского журналиста, в которой высказывались сомнения насчёт того, что спортсменка стала серебряным призёром мини-тура в Руке (Финляндия) без употребления запрещённых веществ.
«На самом деле это нас сильно повеселило, и если говорить о допинге, то за него можно принять и ребёнка, который каким-то образом может придать дополнительную энергию (смеётся).
С одной стороны, это смешно, но, с другой стороны, эта непрофессиональная статья разлетелась по интернету, многих любителей спорта это может оттолкнуть от лыжных гонок. Это негативно сказывается на популяризации лыжных гонок и спорта в целом. Ведь наша задача — чтобы молодое поколение тянулось к физической активности и спорту, а подобные статьи только мешают.
Хотелось бы обратиться к руководителям таких изданий: как они позволяют своим сотрудникам печатать такое? Мне кажется, это не очень правильно», — цитирует Сорина «Р-Спорт».
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