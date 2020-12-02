Тренер женской сборной Норвегии прокомментировал снятие с этапов КМ по лыжным гонкам

Уле Мортен Иверсен, тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам, прокомментировал новости, что сборная Норвегии официально объявила о снятии с этапов Кубка мира до конца 2020 года и что её примеру может последовать сборная Швеции.

«Никто не злится и не расстраивается. Этот год особый. Сейчас впереди несколько непредсказуемых недель», — приводит его слова издание Aftenposten.

Также он рассказал, что думает по поводу возможного снятия сборной Норвегии с «Тур де Ски» в январе.

«С моей точки зрения, всё просто. Если бы я был лыжником и делал ставку на чемпионат мира, то не рассматривал бы участие в «Тур де Ски» в нынешнем формате. Восемь гонок в трёх местах – это безумие. Совершенно за пределами того, что можно считать реалистичным. Так что с нынешним форматом мой совет лыжникам таков: сидите дома!» — сказал он.