Тренер женской сборной Норвегии прокомментировал снятие с этапов КМ по лыжным гонкам

Уле Мортен Иверсен, тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам, прокомментировал новости, что сборная Норвегии официально объявила о снятии с этапов Кубка мира до конца 2020 года и что её примеру может последовать сборная Швеции.
«Никто не злится и не расстраивается. Этот год особый. Сейчас впереди несколько непредсказуемых недель», — приводит его слова издание Aftenposten.
Также он рассказал, что думает по поводу возможного снятия сборной Норвегии с «Тур де Ски» в январе.
«С моей точки зрения, всё просто. Если бы я был лыжником и делал ставку на чемпионат мира, то не рассматривал бы участие в «Тур де Ски» в нынешнем формате. Восемь гонок в трёх местах – это безумие. Совершенно за пределами того, что можно считать реалистичным. Так что с нынешним форматом мой совет лыжникам таков: сидите дома!» — сказал он.
- 2 декабря 2020
-
11:18
-
10:43
-
09:59
-
09:19
-
00:38
- 1 декабря 2020
-
23:57
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
19:56
-
19:09
-
15:57
-
15:44
-
15:21
-
15:13
-
15:06
-
15:05
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:25
-
12:40
-
12:20
-
12:19
-
10:52
-
10:00
-
09:11
-
01:03
- 30 ноября 2020
-
21:18
-
21:07
-
20:47
-
20:06
-
19:15
-
18:38
-
17:51